"فخورة أكثر من أي وقت بجنسيتي".. إليسا توجه رسالة لـ "اللبنانين"

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 12:08 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
وجهت الفنانة إليسا رسالة إلى مواطنين لبنان ومحبينها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

فكتبت إليسا تغريدة قائلة بها "لكل اللبنانيين اللى عم يدعمو إعادة الحياة لبيروت.. ألف تحية.. كل واحد منا عم يتحمل مسؤوليتو وبدعي كل زملائي الفنانين يوقفو حد هالشعب بأيا طريقة.. أنا فخورة أكتر من أيا وقت بلبنانيتي".

وأستكملت حديثها قائلة: "هذا هو الحد الأدنى الذى يمكننا القيام به لمساعدة شعبنا! كل الحب لبيروت" .

ونشرت الفنانة إليسا تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" تعقب فيه على أحداث لبنان الحالية بعد مشاركتها فى مظاهرات اليوم وهاجمت فيها المسئولين اللبنانيين. 

وقالت إليسا "أنا سميت القوات لأنه كانوا يمثلوا طروحاتى وأفكارى اليوم أنا مخذولة من الرئيس اللى معه خبر ومتستر لكل اللى بالسلطة من كبير لصغير كلن مجرمين وشركاء كلن يعنى كلن إنتوا أحقر ناس جم على السلطة والحكم".

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