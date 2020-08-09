عروس لبنان: الانفجار طيرنى فى الهواء ولولا ثقل الفستان لأصبت إصابة شديدة



وشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم عبر الفيديو كونفرانس في المؤتمر الدولي لدعم لبنان، والذي نظمته فرنسا والأمم المتحدة، وبمشاركة لفيف من رؤساء الدول والحكومات.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان المؤتمر عقد بهدف حشد الدعم من قبل شركاء لبنان الدوليين الرئيسيين وتنسيق المساعدات الطارئة من المجتمع الدولي في مواجهة تداعيات أنفجار مرفأ بيروت يوم ٤ أغسطس الجاري، وذلك لمساندة الشعب اللبناني والاستجابة لاحتياجاته في هذا الصدد، سواء الطبية والغذائية وتلك المتعلقة بإعادة تأهيل البنية التحتية.



وقد أعرب الرئيس خلال كلمته عن الشكر والتقدير للرئيس الفرنسي ماكرون للمبادرة بالدعوة لعقد هذا المؤتمر، والذي يكتسب أهمية بالغة في ظل الظرف العصيب الذي يواجه الشقيقة لبنان، داعيًا سيادته المجتمع الدولي إلى بذل ما يستطيع من أجل مساعدة لبنان على النهوض مجددًا من خلال تجاوز الآثار المدمرة لحادث بيروت وإعادة إعمار ما تعرض للهدم.



كما أشار الرئيس إلى أن مصر قد شرعت في أعقاب انفجار بيروت الأليم في تقديم يد العون إلى الأشقاء في لبنان عبر جسر جوي مُحمل بالمواد الإغاثية والأطقم والمستلزمات الطبية اللازمة لمساعدتهم على مواجهة تداعيات الحادث، كما فتح المستشفى العسكري الميداني المصري في لبنان أبوابه لتقديم الخدمات الطبية العاجلة، مؤكدًا سيادته مجددًا على دعم مصر وتضامنها الكامل مع الشعب اللبناني، واستعدادها التام لتقديم كافة أشكل الدعم من خلال المزيد من المساعدات الطبية والإغاثية اللازمة في هذا الصدد، إلى جانب تسخير إمكاناتها لمساعدة الأشقاء في لبنان في جهود إعادة إعمار المناطق المتضررة.



قالت الدكتورة إسراء سبلانى العروس اللبنانية، إنه أثناء عمل جلسة تصوير لها فى يوم زفافها بوسط بيروت، وقع إنفجار مرفأ بيروت، وتابعت:"كنت أستعد لحياة جديدة ولكن بعد التفجير حسيت أنى انتهيت..الانفجار طيرنى فى الهواء ولولا ثقل فستان الزفاف وطوله لكنت أصبت إصابة شديدة".وأضافت "إسراء سبلانى"، خلال لقاء لها مع الإعلامى وائل الإبراشى، ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر التليفزيون المصرى، أن جلسة التصوير كان سيعقبها حفل الزفاف بوقت قصير ولكن ما حدث فى لبنان عطل ذلك، وتابعت:" الصدمة كانت كبيرة والحمد الله أنى بخير ولكن تفكيرى فى ذلك الوقت أنى كنت أتمنى الله أن يمنحنى ثانية واحدة من الحياة من أجل لقاء أهلى وتوديعهم".وأشارت "إسراء سبلانى"، إلى أنها عقب تخلصها من الصدمة والابتعاد عن وسط بيروت فى طريقها إلى المنزل، بدأت التفكير فى السبب وراء عدم اكتمال فرحتها، وتابعت:" فى ذلك الوقت كنت أفكر فى حال اللبنانيين بعدما تأكدت أنى بحالة جيدة وقلت أن المستقبل سيكون أفضل وسنعوض فرحتنا".وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي ناشد خلال كلمته في مؤتمر باريس لدعم لبنان، أن تنأى لبنان بنفسها عن التجاذبات الإقليمية والصراعات الداخلية، وشدد على تركيز جهود الشعب اللبناني على مؤسسات الدولة اللبنانية، مع ضرورة الحفاظ على الدولة الوطنية من التفكك.وناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي الوطنيين المخلصين في لبنان، على اختلاف مواقعهم، النأي بوطنهم عن التجاذبات والصراعات الإقليمية، وتركيز جهودهم على تقوية مؤسسات الدولة الوطنية اللبنانية، وتلبية تطلعات الشعب اللبناني.