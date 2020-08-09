شاهد.. أحدث ظهور لهنا الزاهد عبر "إنستجرام"

الأحد 09/أغسطس/2020 - 10:26 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
تحرص الفنانة هنا الزاهد، على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".


ونشرت هنا الزاهد، عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها، ظهرت فيها بإطلالة سوداء بسيطة، واعتمدت على المكياج الهادئ، وحازت الصورة على الكثير من الإعجاب والتعليقات من قبل جمهورها ومتابعيها.


يُذكر أن آخر أعمال هنا الزاهد فيلم "الغسالة"، من بطولة أحمد حاتم، وهنا الزاهد، وأحمد فتحي، ومحمود حميدة، وطاهر أبو ليلة، ومحمد سلام، وغيرهم من النجوم من إنتاج شركة سينرچي فيلمز وشركتي نيوسينشري وأفلام مصر العالمية، وتأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد.

أخبار تهمك

لجنة مكافحة كورونا تزف بشرى سارة عن اللقاح المنتظر

منذ حوالي 12 ساعة

يوفنتوس يرصد 20 مليون يورو لضم جوهرة برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجآت في تشكيل الأهلي الرسمي ضد إنبي

منذ حوالي 5 ساعات

توجيه عاجل من وزيرة الصحة للمواطنين بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

هدرسفيلد يوافق على رحيل رمضان صبحي للأهلي.. واللاعب يعرقل الصفقة

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجآت جديدة في كارثة بيروت بعد اعتراف الجهة المالكة لشحنة الأمونيوم

منذ حوالي 14 ساعة

أمن الدولة اللبناني يفجر مفاجأة مدوية بشأن انفجار بيروت

منذ يوم

اعترافات مثيرة للمتهمين بسرقة فيلا محمود الخطيب

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السيسي يشارك في المؤتمر الدولي لدعم لبنان

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 178 إصابة جديدة بكورونا.. و17 حالة وفاة

منذ 37 دقيقة

عاجل.. تصريحات جديدة من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ يومين

عاجل.. القبض على المتهمين بسرقة فيلا محمود الخطيب

منذ حوالي 6 ساعات

كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك أمام الاتحاد السكندري

منذ أقل من ساعة

تطورات أزمة وليد أزارو في الأهلي

منذ نصف ساعة

أول تعليق من حلمي طولان بعد خسارة إنبي أمام الأهلي

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. تركي آل الشيخ: لم أحسن اختيار أصدقائي

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:53 م

عاجل.. الصحة: تسجيل 178 إصابة جديدة بكورونا.. و17 حالة وفاة

مفاجآت جديدة في كارثة بيروت بعد اعتراف الجهة المالكة لشحنة الأمونيوم

09:41 ص

توجيه عاجل من وزيرة الصحة للمواطنين بشأن فيروس كورونا

01:07 م

عاجل.. تركي آل الشيخ: لم أحسن اختيار أصدقائي

06:43 م

تطورات أزمة وليد أزارو في الأهلي

11:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى