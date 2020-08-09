تفحم غرفة نوم في حريق شقة سكنية بمنطقة الوراق

الأحد 09/أغسطس/2020 - 10:26 م
أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
نجح رجال الحماية المدنية بالجيزة في السيطرة على حريق شب بشقة سكنية بالطابق الـ11، بأحد العقارات السكنية بمنطقة الوراق، دون وقوع أي خسائر بشرية، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وكشفت المعاينة أن الحريق أسفر عن تفحم غرفة النوم بالشقة محل الحريق.

كان اندلع حريق هائل داخل شقة سكنية، بأحد الأبراج السكنية، بمنطقة الوراق، شمال محافظة الجيزة، وتمكنت محاولات قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق قبل وقوع أي خسائر بشرية.

وتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من داخل شقة سكنية بأحد الأبراج السكنية بمنطقة الوراق، شمال المحافظة.

وعلى الفور تم الدفع بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ 4 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع تمدد النيران إلى باقي المجاورات، وتمكنت محاولات السيطرة على الحريق قبل وقوع أي خسائر بشرية وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

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شقة حريق بوابة الفجر الوراق الأبراج السكنية

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