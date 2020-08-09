الأردن: إغلاق 2600 منشأة منذ الحظر لمخالفتها اجراءات السلامة

الأحد 09/أغسطس/2020 - 09:51 م
بوابة الفجر
قال الدكتور طارق الحموري وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني  إنه تم إغلاق حوالي 2600 منشأة منذ بداية الحظر وحتى الآن لمخالفتها اجراءات السلامة العامة والوقاية الصحية والتشريعات وأوامر الدفاع والقيام ب 2860 جولة رقابية من قبل الوزارة بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة.


واضاف في بيان اليوم الاحد : لقد تجاوز عدد المنشآت التي تمت زيارتها من قبل لجان التفتيش المشتركة والجهات الرقابية المعنية للتأكد من التزامها بإجراءات السلامة العامة والوقاية الصحية وأوامر الدفاع منذ فرض الحظر وحتى اليوم أكثر من 130 ألف منشأة بمختلف مناطق المملكة.


وشدد الوزير على ضرورة تكثيف عمليات الرقابة على مختلف المنشآت للتأكد من التزامها بإجراءات السلامة العامة والاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وتطبيق أوامر الدفاع والقرارات الحكومية الصادرة بهذا الشأن.


واكد الحموري على أهمية التزام المواطنين ومرتادي المحلات التجارية والمنشآت بالتباعد وارتداء الكمامات وإجراءات السلامة العامة حيث أن عمليات الرقابة التي تقوم بها كافة الوزارات والجهات الحكومية المعنية تشمل متابعة الالتزام بالتباعد بين مرتادي المنشآت وتوفير مستلزمات السلامة العامة وبخاصة ارتداء الكمامات والقفازات. واشار الى ان فرق الوزارة ضبطت 2670 مخالفة تموينية وتم احالتها الى القضاء، مشيرا الى انه تم خلال الأسبوع الماضي زيارة حوالي 10 آلاف منشأة واغلاق 200 منشأة في مختلف مناطق المملكة من قبل كافة الجهات الرقابية التي تشمل وزارات ومؤسسات حكومية.


وتنفذ الجولات الرقابية بمختلف المحافظات من قبل لجان مشتركة تضم ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات الحكومية المعنية مثل وزارات الصناعة والتجارة والتموين والعمل والصحة والبيئة والسياحة والادارة المحلية وأمانة عمان والمؤسسة العامة للغذاء والدواء والمواصفات والمقاييس، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، اضافة الى جولات خاصة تقوم بها العديد من تلك الجهات.


وأكدت فرق الرقابة أهمية تعاون الجميع والالتزام بإجراءات السلامة العامة من قبل المواطنين والمنشآت للمحافظة على المنجزات التي تحققت على صعيد مواجهة وباء كورونا وكذلك ضمان استمرارية عمل غالبية القطاعات بعد وصول الأردن لمرحلة الخطورة المعتدلة.

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