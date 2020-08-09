حقائق صادمة عن الكمامات.. أغلاها تزيد خطر الإصابة بكورونا

الأحد 09/أغسطس/2020 - 09:15 م
أرشيفية
أرشيفية
زينب وهبه
بالرغم من أن كل الأطباء والخبراء حول العالم يشددون على الإلتزام بإرتداء الكمامات لأنها الشيء الوحيد الأكثر فعالية لمنع إنتقال عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بدرجة كبيرة إلا أنه مؤخرًا تم إكتشاف حقائق صادمة عن نوع بعينه من الكمامات كان معروفًا لدى الجميع أنه يقدم أعلى مستوى من الحماية من العدوى بكوفيد 19 ويعتبر أغلى أنواع الكمامات وشائع بين كثير من الناس حول العالم.

وترصد بوابة " الفجر" أبرز الحقائق الصادمة عن الكمامات في السطور التالية:

كشف مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي، حقيقة صادمة متعلقة بنوع بعينه من الكمامات التي يرتديها العديد من الناس حول العالم، حيث أوضح المركز أن الكمامات التي هي من النوعية ذات صمام أو فتحة تهوية خطيرة جدا ولابد من التوقف عن إرتدائها.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية، أشار مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن هذه النوعية من الكمامات ذات فتحة تهوية أو التي يُطلق عليا اسم "فلتر"، لا يساهم في الحماية من إنتقال العدوى بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 على الرغم من أن هذا النوع من أكثر أنواع الكمامات المنتشرة والشائعة بين الناس.

بينما أوضحت منظمة الصحة العالمية كل ما يتعلق بهذه النوعية من الكمامات، وصرحت قائلة: "لا توصي مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها باستخدام الأقنعة أو الأقنعة القماشية للتحكم في المصدر إذا كان لديهم صمام زفير أو فتحة تهوية".

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن سبب خطورة الكمامة ذات الفلتر" صمام زفير أو فتحة تهوية" قائلة إن: "الغرض من الأقنعة في المقام الأول هو منع قطرات الجهاز التنفسي من الوصول إلى الآخرين للمساعدة في التحكم في المصدر، ومع ذلك فإن الأقنعة ذات الصمامات أو الفتحات أحادية الاتجاه تسمح بدخول الهواء من خلال ثقب في المادة، مما قد يؤدي إلى طرد قطرات التنفس التي قد يتعرض لها الآخرين".

ومن جانبه أعلن مركز السيطرة على الأمراض أن خطورة الكمامات التي لها فتحات تهوية أو صمامات "فلتر" أنها تجعل عملية الزفير سهلة ويسيرة وبذلك يمكن التخلص من الحرارة والرطوبة، وتلوث الهواء المحيط بهباء غير مصفى وهذا بدوره يسهل إنتقال عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

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