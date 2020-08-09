في ذكرى وفاتها.. تعرف على حقيقة زواج ثريا حلمي وإسماعيل يس

الأحد 09/أغسطس/2020 - 09:02 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
قالوا عنها ملكة المونولوج، وآخرون لقبوها بـ"الطفلة المعجزة" وأصغر مونولوجست في الشرق الأوسط، لم تستطع نجمات جيلها منافستها في هذا اللون الغنائي إنها الفنانة الكبيرة ثريا حلمي، التي تمر ذكرى وفاتها اليوم.


قدمت ثريا حلمي، مع الفنان إسماعيل يس، ثنائي في أكثر من عمل فني جمع بينهما في مجموعة من الأفلام الخالدة في تاريخ السينما، حتى أنها تعرضت لشائعة هزت الوسط الفني وقتها حينما ترددت أخبار عن قرب زواجها منه.


ولكن الحقيقة أن إسماعيل يس، تزوج راقصة تدعى ثريا حلمي، وارتبطا لفترة قصيرة، وبعد انفصالهما تزوج من آخرى وانجبا المخرج ياسين إسماعيل ياسين.


وكانت الشائعات أيضًا تتردد بعد ذلك عن مشروع زواج لم يكتمل، وهذا لم يحدث فثريا حلمي، وإسماعيل يس، كانا صديقين مقربين، منذ أن كانا يعملان سويا في كازينو بديعة مصابني.


رحلت عن عالمنا الفنانة الكبيرة ثريا حلمي، في 9 أغسطس 1994عن عمر يناهز 70 عامًا.

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