عاجل.. الزمالك يعلن نتيجة مسحة كورونا قبل مواجهة الاتحاد





أعلن نادي الزمالك سلبية نتيجة المسحات الطبية التي خضع لها الفريق الأول لكرة القدم بالكامل أمس السبت، قبل المباراة الهامة للابيض أمام الاتحاد السكندري في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأكد مصدر مسؤول داخل مجلس إدارة نادي الزمالك بأن الفريق بالكامل نتيجة مسحته سلبية، وان الجهاز الفني واللاعبين مستمرين بشكل طبيعي في المعسكر استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري.

واضاف المصدر ذاته بأن الفريق سوف يخضع لمسحه طبية جديدة خلال ساعات، بعد تعرض فريق المصري لإصابة ١٦ لاعب ومدرب.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره الاتحاد السكندري غداً الاثنين على ملعب الجيش بمدينه برج العرب ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.