عاجل.. الزمالك يعلن نتيجة مسحة كورونا قبل مواجهة الاتحاد

الأحد 09/أغسطس/2020 - 08:15 م
بوابة الفجر
أحمد السيد


أعلن نادي الزمالك سلبية نتيجة المسحات الطبية التي خضع لها الفريق الأول لكرة القدم بالكامل أمس السبت، قبل المباراة الهامة للابيض أمام الاتحاد السكندري في بطولة الدوري المصري الممتاز.

 

وأكد مصدر مسؤول داخل مجلس إدارة نادي الزمالك بأن الفريق بالكامل نتيجة مسحته سلبية، وان الجهاز الفني واللاعبين مستمرين بشكل طبيعي في المعسكر استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري.

 

واضاف المصدر ذاته بأن الفريق سوف يخضع لمسحه طبية جديدة خلال ساعات، بعد تعرض فريق المصري لإصابة ١٦ لاعب ومدرب.

 

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره الاتحاد السكندري غداً الاثنين على ملعب الجيش بمدينه برج العرب ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

أخبار تهمك

الأهلي مهدد بخسارة «خليفة صلاح» في الميركاتو الصيفي.. مجانًا

منذ ساعتين و 24 دقيقة

لجنة مكافحة كورونا تزف بشرى سارة عن اللقاح المنتظر

منذ حوالي 9 ساعات

موليكا يكشف حقيقة انتقاله إلى الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

توجيه عاجل من وزيرة الصحة للمواطنين بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يفتح المزاد على بيع نجمه في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة و نصف

السكة الحديد تعلن رفع أسعار تذاكر العربات الفاخرة (التفاصيل)

منذ أقل من نصف ساعة

يوفنتوس يرصد 20 مليون يورو لضم جوهرة برشلونة

منذ ساعة و 26 دقيقة

مفاجآت في تشكيل الأهلي الرسمي ضد إنبي

منذ ساعتين

إعلامي: الأهلي سيعلن رسميا خلال ساعات عن انتقال نجمه للدوري التونسي

منذ حوالي 6 ساعات

بشرى سارة في الأهلي بشأن رمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. القبض على المتهمين بسرقة فيلا محمود الخطيب

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل.. تركي آل الشيخ: لم أحسن اختيار أصدقائي

منذ يوم

هدرسفيلد يوافق على رحيل رمضان صبحي للأهلي.. واللاعب يعرقل الصفقة

منذ حوالي 6 ساعات

أمن الدولة اللبناني يفجر مفاجأة مدوية بشأن انفجار بيروت

منذ يوم

مفاجآت جديدة في كارثة بيروت بعد اعتراف الجهة المالكة لشحنة الأمونيوم

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. السيسي يشارك في المؤتمر الدولي لدعم لبنان

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:05 م

يوفنتوس يرصد 20 مليون يورو لضم جوهرة برشلونة

مفاجآت جديدة في كارثة بيروت بعد اعتراف الجهة المالكة لشحنة الأمونيوم

09:41 ص

توجيه عاجل من وزيرة الصحة للمواطنين بشأن فيروس كورونا

01:07 م

مفاجآت في تشكيل الأهلي الرسمي ضد إنبي

06:30 م

عاجل.. تركي آل الشيخ: لم أحسن اختيار أصدقائي

06:43 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى