مدرب حراس المنتخب الأوليمبي يتابع مباراة الأهلي وإنبي

الأحد 09/أغسطس/2020 - 08:11 م
بوابة الفجر
علي نبوي
حرص أسامة عبد الكريم مدرب حراس منتخب مصر الأوليمبي على متابعة مباراة الأهلي وإنببي المقامة حاليا من مقصورة ستاد القاهرة بتكليف من شوقي غريب المدير الفني لمتابعة محمود جاد حارس الفريق البترولي والمرشح للتواجد في قائمة المنتخب الفترة المقبلة.


ويواجه الأهلي نظيره إنبي حاليا على ستاد القاهرة الدولي في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.


ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 49 نقطة جمعهم من الفوز في 16 مباراة والتعادل في مباراة وحيدة.

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