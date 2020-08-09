قيادي بحزب مستقبل وطن: المشاركة في انتخابات الشيوخ واجب وطني

الأحد 09/أغسطس/2020 - 08:11 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
أكد سعيد هندي، القيادي بحزب مستقبل وطن، على أهمية مشاركة مختلف طوائف الشعب المصري في انتخابات مجلس الشيوخ، داعيا المواطنين للنزول والمشاركة واختيار الأفضل من وجهة نظرهم.

وقال "هندى"، أن المشاركة فى حد ذاتها، هي أمر هام، حيث تعد واجب وطنى نص عليه الدستور، لايقل عن دور الجندى في المعركة أو الطبيب في علاج المرضى أو الفلاح في زراعة الأرض أو العامل في مجالات الإنتاج، متابعا، كلها أدوار وطنية تكمل مسيرة التنمية والنهوض بالدولة التي بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأوضح إن المشاركة في الانتخابات من شأنها استكمال بناء مؤسسات الدولة، وبالتالي تعمل على تقوية وتماسك الجبهة الداخلية بالبلاد في مواجهة التحديات الخارجية، لاسيما في تلك الفترة الصعبة التي تمر بها البلاد، مشيرا الى أن كلما كان هناك تماسكا في الجبهة الداخلية بالبلاد كلما استطاعت القيادة السياسية مواجهة أي تحديات خارجية تستهدف أمن وإستقرار البلاد.

وتابع القيادي بحزب مستقبل وطن، أن اختيارات المواطنين في الانتخابات، سينتج عنها شكل مجلس الشيوخ، ومدى فعاليته في القيام بمهامه واختصاصاته، ما يتطلب من المواطنين عدم التهاون باختياراتهم او أصواتهم، فكل صوت انتخابى له وزنه وتأثيره في أي انتخابات، ويترتب عليه نتائج الانتخابات وآثارها.

وأكد على أهمية مجلس الشيوخ حيث يمثل خط جديد للدفاع عن الدولة واستكمال لخطواتها نحو تحقيق كافة الحقوق الدستورية في مختلف المجالات، لاسيما وانه يختص بدراسة واقتراح كل ما يتعلق بتوطيد دعائم الديمقراطية والحقوق والواجبات والمقومات الأساسية للمجتمع، وكل ما يتعلق بالحقوق والوجبات والحريات، كما يؤخذ رأيه في مشروع الخطة العامة لـ”مشروع التنمية الاقتصادية والاجتماعية”، وكذلك في معاهدات الصلح والتحالف، وأي معاهدات تتعلق بحقوق السيادة ومشروعات القوانين المكملة للدستور، كما يلزم أخذ رأيه، في أي احمد بإجراء تعديلات دستورية.


.وبدأت عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين في الخارج اعتبارًا من الأحد 9 أغسطس 2020، وتستمر على مدار يومين حتى الساعة التاسعة مساء الاثنين، بينما تبدأ الإنتخابات في داخل مصر اعتبارًا من صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.

ويختار الناخب عدد من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردى، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمى لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.

ويمكن للناخب المقيد اسمه في الكشوف الانتخابية التعرف على مكان لجنته في انتخابات مجلس الشيوخ من خلال موقع اللجنة العليا للانتخابات عن طريق إدخال الرقم القومى المكون من 14 رقمًا.

وشدد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، على التزام جميع أطراف العملية الانتخابية فى انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بارتداء الكمامات الطبية يومى الاقتراع بالداخل والمحدد لهما يومى الثلاثاء والأربعاء المقبلين للوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأكد المستشار لاشين إبراهيم أن الهيئة ألزمت أطراف العملية الانتخابية الممثلين فى رؤساء اللجان الفرعية المشرفين على الانتخابات وأمناء اللجان ومندوبين ووكلاء المرشحين والمتابعين من وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني بارتداء الكمامات والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي داخل اللجنة.

وأضاف رئيس الوطنية للانتخابات أن الهيئة ستوفر كمامات أمام مراكز الاقتراع لمن لا يحملها حتى يتمكن من المشاركة والتصويت فى الانتخابات.

وأشار المستشار لاشين إبراهيم إلى أن أهم الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الهيئة للحد من العدوى والوقاية من كورونا قرار تعقيم كل مركز اقتراع ولجنة قبل يوم من بدء الاقتراع فى اليوم الأول من انتخابات الداخل وعقب انتهاء التصويت فى اليوم الأول، ونفس الحال قبل وبعد الاقتراع في اليوم الثاني.



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