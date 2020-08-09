دعم 11 شركة ناشئة بالإمارات بـ 700 ألف درهم

الأحد 09/أغسطس/2020 - 08:08 م
بوابة الفجر

قدم كل من مركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع" وشركة الهلال للمشاريع الناشئة منحا بقيمة تتجاوز 700 ألف درهم إلى 11 شركة ناشئة ضمن تعاونهما وجهودهما الداعمة للشركات الناشئة ومساعدتها على استمرارية أعمالها في ظل الظروف الراهنة.

وشملت المنح المقدمة للمشروعات الناشئة المتخصصة بقطاعات حيوية تلبي احتياجات جميع أفرد المجتمع وأهمها التجزئة والعقارات والتكنولوجيا المالية والسياحة والسفر والزراعة والتعليم والتقنيات والصناعات الإبداعية.

وتندرج هذه المنح المشتركة تحت مظلة الحملة العالمية #UbuntuLoveChallenge التي تقودها الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة مركز الشارقة لريادة الأعمال " شراع " ومامادو كويدجيم توريه مؤسس " مؤسسة إفريقيا 2.0" .

كان مركز الشارقة لريادة الأعمال " شراع " قد أطلق مطلع العام الجاري صندوقا لدعم الشركات الناشئة بقيمة مليون دولار .

وقالت نجلاء المدفع المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال " ركزنا من خلال هذه المنح على مساعدة الشركات الناشئة التي شاركت في البرامج التدريبية والتمكينية المختلفة في مركز شراع وتأثرت بتداعيات أزمة " كوفيد 19 " لضمان قدرتهم على التعافي واستئناف أعمالهم، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تعكس مدى أهمية المشاريع والشركات الناشئة في استمرارية عملية التنمية ودعم كافة القطاعات الاقتصادية وتأمين احتياجات المجتمع من سلع وخدمات.

من جانبه قال توشار سينغفي مدير الهلال للمشاريع الناشئة المنصة المعنية برأس المال الاستثماري المؤسسي العاملة تحت مظلة شركة الهلال للمشاريع : " بالتعاون مع مركز الشارقة لريادة الأعمال اخترنا 11 شركة ناشئة أثبتت مرونتها وقدرتها على الاستمرار في نماذج أعمالها بشكل محوري لمواجهة الجائحة بشكل استباقي ويتعين على هذه الشركات السيطرة على التكاليف التشغيلية دون أن تتأثر أعمالهم الحالية والارتقاء بمستوى أعمالهم في المستقبل " .

يشار إلى أنه تم فتح باب التقدم إلى المنح المالية في مايو 2020 وقامت لجنة تضم أعضاء من مركز الشارقة لريادة الأعمال " شراع " والهلال للمشاريع الناشئة وشركة رأس مال استثماري مستقلة باختيار قائمة الشركات المستفيدة بناء على مجموعة من البيانات التي توضح أداء هذه الشركات .


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