نشطاء على السوشيال ميديا يكشفون خفايا تورط قطر بتمويل حزب الله

الأحد 09/أغسطس/2020 - 08:00 م
بوابة الفجر
في الساعات الأخيرة، دشن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حملة موسعة لكشف الدور القطري في تمويل حركة حزب الله.

وكانت محطة فوكس نيوز قد كشفت الأربعاء، أن النظام القطري مول شحنات أسلحة إلى تنظيم حزب الله اللبناني، مشيرة إلى أن ذلك يعرض ما يقرب من 10 آلاف عسكري أميركي في قطر لخطر داهم.

ووفقا للمحطة الإخبارية، فقد اخترق المحقق الأمني الخاص، جيسون جي، أعمال شراء الأسلحة في قطر، وكشف لفوكس نيوز أن "أحد أفراد العائلة المالكة" سمح بتسليم عتاد عسكري لتنظيم حزب الله اللبناني.

في هذا الإطار ظهرت حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ إجراءات صارمة ضد الدعم القطري للإرهاب.


كتب مستخدم: "في ظل الكشف عن التمويل القطري الذي ترعاه الدولة لحزب الله..حان الوقت لكي يتخذ الاتحاد الأوروبي إجراءات فورية بشأن سفير قطر لدى بلجيكا لتورطه في تمويل الإرهاب. وبالمثل، يجب إيقاف جميع سفراء قطر الآخرين في أوروبا والتحقيق معهم".


وكتب مستخدم آخر: " يزعم الملف أن التمويل القطري المفترض لحركة حزب الله الإرهابية يعرض القوات الأمريكية للخطر".

وكتب مستخدم آخر: " بحسب قناة فوكس نيوز، فإن قرار قطر بتمويل جماعة حزب الله الإرهابية يهدد ما يقرب من 10 آلاف جندي أمريكي متمركزين في قطر".


وأشارت مستخدمة إلى تحرك عدد من السياسيين الأوروبين من أجل اتخاذ موقف حاسم ضد الدعم القطري للإرهاب، وكتبت: "وفقا لـ فوكس نيوز، يسعى المسؤولون الأوروبيون إلى تجميد الحسابات المصرفية القطرية بسبب الإرهاب الذي ترعاه الدولة".

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