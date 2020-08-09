ننشر رابط التسجيل على الكليات والمعاهد العسكرية بشهادة الثانوية العامة دفعة 2020 -2021 وزارة الدقاع

ننشر رابط التسجيل علي الكليات والمعاهد العسكرية بشهادة الثانوية العامة دفعة 2020 -2021 وزارة الدقاع





خصصت وزارة الدفاع المصرية رابط التسجيل على الكليات العسكرية 2020 بمختلف أقسامها وأنواعها، وذلك بهدف التسهيل على الطلاب الراغبين في التقديم للتسجيل، خاصة بعدما أعلنت الكليات الحربية والعسكرية عن فتح باب التقديم والتسجيل في الكليات ضمن الدفعة الجديدة لكل الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة 2020.





رابط التسجيل في الكليات العسكرية 2020

قامت وزارة الدفاع بتخصيص رابط محدد من أجل التسجيل في الكليات العسكرية 2020 في جميع المحافظات، وهذا بعدما كشفت عن أهم شروط القبول والتسجيل من أجل التقديم في الكليات العسكرية من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لذلك عبر شبكة الإنترنت.





وقد جاءت رابط التسجيل في الكليات العسكرية 2020 على هذا النحو التالي ( اضغط هنا ).





شروط القبول والتقديم في الكليات العسكرية 2020

هناك بعض الشروط والضوابط التي تم الإعلان عنها من خلال وزارة الدفاع من أجل القبول والتسجيل في الكليات العسكرية بمختلف أنواعها، وقد جاءت تلك الشروط على النحو التالي:





- يشترط أن يكون الطالب المتقدم مصري الجنسية ومن أب وأم مصريين.





- يشترط أن يكون الطالب قد تحصل على المجموع المطلوب في الثانوية العامة بحسب الكلية التي يرغب في التقدم لها.





- يشترط أن يكون الطالب حسن السير والسلوك.





- يشترط أن يكون الطالب لائق بدنيًا وصحيًا.





- يشترط أن ينجح الطالب المتقدم في كافة الاختبارات الخاصة بالكلية بدءًا من الاختبارات البدنية والاختبارات الصحية وكذلك كشف الهيئة وغيرها من الاختبارات التي تتم داخل الكليات العسكرية.





- يشترط أن يكون طول الطالب لا يقل عن 170 سم وللكلية الجوية 158 سم.





وكانت الجهات المختصة قد أعلنت عن تفاصيل تنسيق الكليات العسكرية 2020 وهي على النحو التالي:





- الحد الأدنى للقبول في كلية الحربية والبحرية 70%.

- الحد الأدنى للقبول في كليات الدفاع الجوي 85%.

- الحد الأدنى للقبول في الكلية الجوية 65%.

- الحد الأدنى للقبول في كلية الطب العسكري 95%.

- الحد الأدنى للقبول في كلية الفنية العسكرية 92%.