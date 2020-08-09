بتيشرت أسود.. احدث ظهور لـ أحمد مجدي

الأحد 09/أغسطس/2020 - 07:55 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
شارك الفنان أحمد مجدي، جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".


حيث ظهر "مجدي"، بالصور يرتدي تيشرت أسود اللون، ونالت الصورة اعجاب العديد من المتابعين وجاءت التعليقات على صورته كالأتي: "منور الدنيا يا نجم مصر"، وعلق أخر: "بحيك جدا وبالأخص في مسلسل فرصة تانيه".


وشارك أحمد مجدي في مسلسل "فرصة تانية"، بجانب ياسمين صبرى، نخبة كبيرة من نجوم الفن منهم دياب، أيتن عامر، هبة مجدى، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة.


وتدور أحداث المسلسل في إطار رومانسى إجتماعى حول كيفية استغلال الإنسان للفرصة الثانية، وهو من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإنتاج تامر مرسي.
بتيشرت أسود.. احدث ظهور لـ أحمد مجدي
بتيشرت أسود.. احدث ظهور لـ أحمد مجدي

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