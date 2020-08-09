بعد انفجار بيروت.. قرار مهم من الطيران المدني بشأن فحص وتخزين الشحنات بقرية البضائع
الأحد 09/أغسطس/2020 - 07:53 م
مارينا بشارة
أعلن الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، عن تشكيل لجنة عليا من أعلى المستويات تضم كافة الجهات المعنية والمختصة برئاسه اللواء طارق نصير رئيس قطاع الأمن بوزاره الطيران المدني لفحص وحصر كافة الشحنات والمخازن وحاويات التخزين بقرية البضائع وساحات التخزين التابعة لميناء القاهرة الجوى وكافة المطارات على مستوى الجمهورية لاتخاذ الإجراءات الاحترازية حيال المواد الخطرة والإفراج عنها فورًا أو نقلها إلى أماكن تخزين آمنة خارج نطاق المواني الجوية والتواجد السكاني.
ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الطيران المدني على الحفاظ علي سلامة وآمان جميع العاملين والمترددين علي المنشآت الحيوية التابعة لشركة ميناء القاهرة الجوي وكافة المطارات المصرية.
وأكد وزير الطيران أن هذه اللجنة سوف تقوم بإجراء تقييم شامل لكافة الإجراءات المطبقة داخل أماكن التخزين وذلك لتوفير أقصى معايير السلامة والأمان وفقًا لتعليمات منظمة الطيران المدنى الدولى ICAO وذلك للتصدى لأى مخاطر قبل حدوثها بالإضافة إلى حماية جميع العملاء والعاملين بقطاع الطيران المدنى.
جاء ذلك بعد أيام من انفجار مرفأ بيروت الضخم الذي وقع يوم الثلاثاء الماضي، وأسفر عن وقوع 158 قتيلًا وأكثر من 6 آلاف جريح، فيما لا يزال العشرات في عِداد المفقودين، وبحسب السلطات اللبنانية، نتج الانفجار عن تخزين 2750 طنّا من نيترات الأمونيوم داخل مستودع في مرفأ المدينة "من دون أيّ تدابير للوقاية.
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كانت وزارة الطيران المدنى، أكدت علي قرار حظر دخول القادمين إلى مصر دون ما يفيد إجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبي، قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية، يسرى على الأجانب فقط (غير حاملى الجنسية المصرية).
وأشارت الوزارة في بيان لها، أن القرار يطبق اعتبارًا من 15 أغسطس الجارى، كما يستثنى من القرار السائحين العرب والأجانب القادمين بخطوط طيران مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ وطابا والغردقة ومرسى علم ومطروح، وكذلك (الركاب الترانزيت) إلى تلك المطارات.
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