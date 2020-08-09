صندوق النقد الدولي: 4 إصلاحات ضرورية لمساعدة لبنان

قالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي في بيان نشر خلال مؤتمر المانحين لدعم لبنان إن رؤية الصندوق تتماشى مع رغبة الشعب اللبناني في الإصلاح والحكم الجيد، مؤكدة أن الصندوق مستعد لمضاعفة الجهود لكنه يحتاج إلى وحدة الهدف في لبنان وعزم جميع المؤسسات على تنفيذ الإصلاحات التي تشتد الحاجة إليها.





وحددت جورجيفا 4 إصلاحات ضرورية:





أولها استعادة الملاءة المالية العامة وسلامة النظام المالي.

ثانيا، وضع ضمانات مؤقتة لتلافي استمرار نزوح رأس المال إلى الخارج.

ثالثا، خطوات مسبقة لتقليل الخسائر الممتدة في العديد من الشركات المملوكة للدولة.

رابعا، ضرورة وجود شبكة أمان اجتماعي موسعة لحماية الأشخاص الأكثر ضعفاً.









وأكدت جورجيفا في البيان أن الإلتزام بهذه الإصلاحات سيطلق سراح مليارات الدولارات لصالح الشعب اللبناني مشيرة إلى أن هذه هي اللحظة التي يجب أن يتصرف فيها صناع القرار السياسي في البلاد بشكل حاسم.