نجم مانشستر يونايتد ينضم إلى ليل الفرنسي

الأحد 09/أغسطس/2020 - 06:28 م
مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
أعلن نادي ليل المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي يوم الأحد أنه أكمل تعاقده مع لاعب الوسط الإنجليزي الشاب أنجيل جوميز بناء على عقد لمدة خمسة أعوام بعد مغادرته مانشستر يونايتد.

وقال ليل إنه أعار لاعب الوسط المهاجم على الفور إلى نادي بوافيستا البرتغالي ليلعب له في موسم 2020-2021.

وبدأ جوميز (19 عاما) مسيرته في صفوف يونايتد عندما كان في الخامسة من عمره وظهر لأول مرة في الفريق الأول وعمره 16 عاما في مايو أيار 2017 وأصبح بذلك أصغر لاعب سنا يمثل يونايتد منذ دنكان ادواردز في 1953.

وترك جوميز النادي الإنجليزي في أول يوليو الماضي بعد انتهاء عقده ورفضه التوقيع على عقد جديد.

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