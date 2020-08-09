عاجل- اتحاد الكرة يقرر إجراء مسحات إضافية لفريق المصري بعد إيجابية 12 لاعبا

الأحد 09/أغسطس/2020 - 06:25 م
المصري
المصري
الفجر الرياضي
قرر الاتحاد المصري لكرة القدم السماح للنادي المصري بعمل مسحات لعدد إضافي من لاعبي الفريق الذين لم يخضعوا للمسحات السابقة لإعطاء الفرصة أمام الجهاز الفني للفريق لتعويض غياب المصابين، وذلك حفاظا على انتظام المسابقة.


وكانت المسحات التي أجريت لفريق النادي المصري أكدت إيجابية نتائج 12 لاعبا.


يأتي قرار الاتحاد بالإبقاء على مواعيد المباريات كما وردت بالجدول المعلن في ظل قناعته بأن ثبوت إيجابية هذا العدد الكبير في فريق واحد جاء نتيجة تقصير في اتباع الاجراءات الاحترازية الواجبة.

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