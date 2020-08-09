بالرقم القومي.. اعرف لجنتك في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 عبر رابط الهيئة الوطنية للانتخابات elections.eg





سنستعرض لكم متابعي بوابة "الفجر" الإلكترونية، معرفة لجنتك في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 للإدلاء بصوتك في في العرس الديمقراطي لإنتخابات مجلس الشيوخ وذلك من خلال رابط الهيئة الوطنية للانتخابات.





أعرف لجنتك في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 | مع إقتراب موعد إنتخابات مجلس الشيوخ لعام 2020 المقرر إجرائها يومي 11 و12 أغسطس الجاري، تزايدات عمليات البحث عبر محركات جوجل خلال الساعات الماضية من الناخبين بالدخول علي موقع الهيئة الوطنية للإنتخابات لمعرفة رقم اللجنة الإنتخابية للدخول بها اللجان والمقرات الإنتخابية والإدلاء بأصواتهم في العرس الديمقراطي لإنتخابات مجلس الشيوخ علي النظام الفردي والقائمة لإختيار أعضاء المجلس الجدد في الغرفة الثانية للتشريع في مصر بعد عودة الحياة البرلمانية مرة آخري.





لجنتك في انتخابات مجلس الشيوخ 2020

ونقدم لكم خلال التقرير التالي كافة التفاصيل والمعلومات عن كيفية الإستعلام عن لجنتك الإنتخابية لمجلس الشيوخ لعام 2020، والتي تنطلق داخل مصر يومي 11، و12 أغسطس الجاري وسط تطبيق إجراءات احترازية داخل اللجان تشمل التعقيم والتطهير، والتشديد على تطبيق التباعد الاجتماعي أثناء إدلاء الناخبين بأصواتهم بالإضافة لارتداء الكمامات الواقية بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).





رابط الإستعلام لجنتك الإنتخابية مجلس الشيوخ بالرقم القومي

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، علي إنتهاء كافة التجهيزات والترتيبات والتجهيزات اللازمة لإتمام عمليات التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ، وأتاحت الرابط الرسمي للموقع حتي يستعلم جميع الناخبين من خلال الدخول بالرقم القومي المكون من 14 والضغط علي كلمة بحث لمعرفة النتائج الخاصة بمكان مقر اللجان الانتخابية.





- الدخول لموقع الهيئة الوطنية للإنتخابات عبر الرابط التالي ( اضغط هنا ).

- إدخال الرقم القومي.

- ثم الضغط علي كلمة بحث.





ونتابع معكم خلال الساعات القادمة ىخر المستجدات الخاصة بالإنتخابات لمجلس الشيوخ لعام 2020.





وتبدأ الناخون في داخل جمهورية مصر العربية، يوم الثلاثاء والأربعاء الموافق 11 و12 أغسطس الجاري، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2020 علي النظام الفردي والقائمة علي مستوي المحافظات.



