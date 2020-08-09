مجتمع الأعمال المصري يطلق مبادرة "إغاثة لبنان"

أطلقت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال برئاسة المهندس فتح الله فوزي، بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين ومجلس الأعمال المصري اللبناني ومنظمات مجتمع الأعمال المصري، مبادرة تهدف إلى التبرع للأشقاء في لبنان لمواجهة تداعيات كارثة الانفجار المدمر الذي تعرضت له بيروت وخلفت أضرار كبيرة في عموم العاصمة.

وقدرت الجمعية، دور الدولة المصرية في إطلاق الجسر الجوي الإغاثي دعما للبنان، وتتوجه إلى مجتمع الأعمال المصري واللبناني للتضامن مع مبادرة التبرعات والمساعدات الإنسانية للشعب اللبناني تشمل كافة الجوانب الإغاثية.





وكانت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال ، أصدرت بيانا أعربت فيه عن تضامنها مع لبنان الشقيقة أعقاب الحرائق التي شهدتها العاصمة بيروت الثلاثاء الماضى .

وقال المهندس فتح الله فوزي، إن مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية يتقدمون للشعب اللبناني الشقيق بخالص العزاء والمواساة في ضحايا حادث تفجيرات بيروت، سائلين المولي عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وان يتم شفاؤه للمصابين.

وأضاف وإذ تعرب الجمعية عن أسفها للحادث تعلن الجمعية تضامنها مع الأشقاء في لبنان وتتمني أن تتجاوز الدولة والحكومة والشعب الأزمة وتعود لبنان إلى عهدها مناره تنبض بالحياة في قلب الوطن العربي الكبير.. تحيا لبنان وتحيا مصر.