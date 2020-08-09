إحالة عاطل للمحاكمة لاتهامه بسرقة 20 ألف جنيه من شقة بالسيدة زينب
الأحد 09/أغسطس/2020 - 05:22 م
داليا عادل
أحالت نيابة السيدة زينب الجزئية، عاطل، لاتهامه بسرقة 20 ألف جنيه من داخل شقة سكنية بدائرة القسم، إلي محكمة الجنح.
وكشفت تحقيقات النيابة عن تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم أحمد سعيد رئيس مباحث قسم شرطة السيدة زينب، مفاده أثناء مرور قوة أمنية لمتابعة الحالة الأمنية تمكنت من ضبط عاطل، 36 سنة، وبحوزته مبلغ مالي 20 ألف جنيه مجهول المصدر، مفك، أجنة حديدية.
وبمناقشته عن مصدر المبلغ المالي اعترف بسرقته من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بأسلوب "كسر الباب" وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
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جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال ضبط الجرائم التي تتعلق بالمال العام واستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.
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