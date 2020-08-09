إحالة عاطل للمحاكمة لاتهامه بسرقة 20 ألف جنيه من شقة بالسيدة زينب

الأحد 09/أغسطس/2020 - 05:22 م
أرشيفية
أرشيفية
داليا عادل
أحالت نيابة السيدة زينب الجزئية، عاطل، لاتهامه بسرقة 20 ألف جنيه من داخل شقة سكنية بدائرة القسم، إلي محكمة الجنح.

وكشفت تحقيقات النيابة عن تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم أحمد سعيد رئيس مباحث قسم شرطة السيدة زينب، مفاده أثناء مرور قوة أمنية لمتابعة الحالة الأمنية تمكنت من ضبط عاطل، 36 سنة، وبحوزته مبلغ مالي 20 ألف جنيه مجهول المصدر، مفك، أجنة حديدية.

وبمناقشته عن مصدر المبلغ المالي اعترف بسرقته من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بأسلوب "كسر الباب" وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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وفي سياق أخر.. واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية في مجال مكافحة جرائم الاتجار في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة، وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (2) قضية "إتجار بالنقد الأجنبي - تحويلات مالية غير مشروعة".

وضبط فيهما "شخصان" بنطاق محافظتي "الجيزة، الدقهلية"، وبلغ إجمالي المبالغ المضبوطة فيها (9 آلاف جنيه مصري) وعملات أجنبية بما يعادل (20095 جنيه مصري) تم ضبطها نقديًا، وكذا عملات أجنبية بما يعادل (1763750 جنيه مصري) تم ضبطها مستنديًا. 

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال ضبط الجرائم التي تتعلق بالمال العام واستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.

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محكمة شقة سرقة السيدة زينب

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