لتجنب الصراعات.. السيسي يوجه رسالة عاجلة للبنانيين

الأحد 09/أغسطس/2020 - 05:15 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي شارك اليوم الأحد، عبر الفيديو كونفرانس فى المؤتمر الدولى لدعم لبنان، والذى نظمته فرنسا والأمم المتحدة، بمشاركة لفيف من رؤساء الدول والحكومات".

وناشد رئيس الجمهورية، الوطنيين المخلصين في لبنان، على اختلاف مواقعهم، التكاتف والنأي بوطنهم عن التجاذبات والصراعات الإقليمية.

ودعا الرئيس المصري اللبنانيين إلى تركيز جهودهم على تقوية مؤسسات الدولة الوطنية اللبنانية، وتلبية تطلعات الشعب اللبناني.

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