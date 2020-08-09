موعد رأس السنة الهجرية 1442 فلكيا.. اعرف الآن أفضل الأدعية المستجابة لاستقبال السنة الهجرية لعام 1442/2020





نقدم لكم متابعي بوابة "الفجر" الإلكترونية، موعد رأس السنة الهجرية 1442 فلكيًا وأفضل الأدعية المستجابة لاستقبال السنة الهجرية لعام 1442.





موعد رأس السنة الهجرية التي ينتظر موعدها الأمة الإسلامية جميعاً من أجل الإحتفال بها مثل كل عام ولكن لا نعلم ما الذي يحدث هذا العام في ظل أزمة كورونا ولكن يأمل الكثير أن تكون هذه السنة فتحة خير وبداية مشرقة تتغير فيها الأحوال من حال إلى حال وأن يرفع فيها الله عن الجميع الوباء والبلاء ونستقبل السنة الهجرية بفرحة لا يوجد لها وصف بثمن وهذا بسبب ما نعيش فيه حالياً تعلمنا منه درساً كبيراً أن الله بيده كل شئ قادر على رفع البلاء في لحظة ولكن عظة لمن يعتبر وسوف تزول تلك الأيام وتبقى فقط من الذكريات ولكن يخرج الجميع منها باستفادة كبيرة، البحث مستمر ولن يتوقف ويزداد يوماً بعد يوم من أجل معرفة موعد رأس السنة الهجرية فلكيا، ننشر لكم الموعد الرسمي لرأس السنة الهجرية 1442 وتقال يقال لاستقبالها لعله يكون مستجاب.





موعد رأس السنة الهجرية 1442-2020

نود قبل أن نخبركم بموعد رأس السنة الهجرية أن نقدم لكم خالص التهاني بالعام الهجري الجديد وكل عام والأمة الإسلامية بخير، أكد معهد البحوث الفلكية أن رأس السنة الهجرية تكون مساء يوم الأربعاء الموافق 19 من أغسطس الجاري 2020 وحتى يوم الخميس الموافق 20 أغسطس وبداية غرة محرم وتلك اليوم تسمح الدولة فيه للمواطن بعطلة رسمية لكل من القطاعين عام وخاص مدفوعة الأجر.





دعاء مستجاب لاستقبال رأس السنة الهجرية

- اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنى وأستغفرك اللهم فأغفر لى ما فعلته فى هذه السنة مما نهيتني عنه ولم ترضه.





- اللهم إنا نسألك خير هذه السنة ونعوذ بك من شرها و نكتفي فواتها وشغلها، فارزقنا العصمة فيها من الشيطان الرجيم.





- اللهم أجعل لنا من أمرنا رشدا، واجعل لنا من كل ضيق مخرجًا ومن كل أمر يسرًا، ووفق طلابنا وطالباتنا وعلمائنا ومشايخنا وولاة أمرنا إلى إحقاق الحق ودفع الظلم، وإلى كل ما يحبه ويرضاه.





- اللهم لا تشمّت بنا الأعداء، ولا تكلنا إلى من يتجهمني، أو إلى قريب ملكته أمرنا وهو لا يبالي بنا.





- اللهم وما عملت من عمل ترضاه ووعدتني عليه الثواب والغفران فتقبله مني، ولا تقطع رجائي منك يا أرحم الراحمين.





- رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ.



