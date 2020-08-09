اندلاع حريق ضخم بالكويت نتيجة انقلاب أحد صهاريج الوقود

تمكنت فرق الأطفاء بالكويت من السيطرة على حريق هائل اليوم الأحد طريق الجهراء، بسبب إنقلاب أحد صهاريح الوقود.

وذكرت غرفة الإدارة العامة لفرق الإطفاء الكويتية أنها تلقت بلاغا بالحادث حيث تم تحريك مركز إطفاء الجهراء ومركز المواد الخطرة لمكافحة الحريق.

وذكرت الإدارة العامة للفرق الإطفاء الكويتية ان عمليات الإطفاء لاتزال مستمرة لحين التأكيد من الإخماد التام للحريق والسيطرة التامة علي جميع نقاط الحريق الهائل.