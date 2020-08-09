عاجل.. وفاة النجم إبراهيم الشرقاوي





وكتب "صيام"، تعليقا على المنشور قائلا: "البقاء لله توفى إلى رحمة الله تعالى أخويا الكبير وصديقى الفنان الكبير إبراهيم الشرقاوى اللهم اغفر له وارحمه وادخله فسيح جناته مع السلامة ياابراهيم".

أعلن الفنان أحمد صيام، على وفاة الفنان إبراهيم الشرقاوي، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".