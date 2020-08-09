عاجل.. وفاة النجم إبراهيم الشرقاوي
الأحد 09/أغسطس/2020 - 04:53 م
مي مرسي
أعلن الفنان أحمد صيام، على وفاة الفنان إبراهيم الشرقاوي، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وكتب "صيام"، تعليقا على المنشور قائلا: "البقاء لله توفى إلى رحمة الله تعالى أخويا الكبير وصديقى الفنان الكبير إبراهيم الشرقاوى اللهم اغفر له وارحمه وادخله فسيح جناته مع السلامة ياابراهيم".
وكتب "صيام"، تعليقا على المنشور قائلا: "البقاء لله توفى إلى رحمة الله تعالى أخويا الكبير وصديقى الفنان الكبير إبراهيم الشرقاوى اللهم اغفر له وارحمه وادخله فسيح جناته مع السلامة ياابراهيم".
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا