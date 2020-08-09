عاجل.. وفاة النجم إبراهيم الشرقاوي

الأحد 09/أغسطس/2020 - 04:53 م
بوابة الفجر
مي مرسي
أعلن الفنان أحمد صيام، على وفاة الفنان إبراهيم الشرقاوي، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".


وكتب "صيام"، تعليقا على المنشور قائلا: "البقاء لله توفى إلى رحمة الله تعالى أخويا الكبير وصديقى الفنان الكبير إبراهيم الشرقاوى اللهم اغفر له وارحمه وادخله فسيح جناته مع السلامة ياابراهيم".

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