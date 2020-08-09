حفظ التحقيقات في حريق شقة الموسكى: ماس كهربائي

قررت نيابة الموسكي الجزئية بجنوب القاهرة اليوم الأحد، حفظ التحقيقات حول حريق شقة سكنية بدائرة القسم وذلك بعدما التأكد من عدم وجود شبة جنائية، وأن أسباب اندلاع الحريق ترجع إلي ماس كهربائي.





بداية الواقعة كانت بتلقي غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا بنشوب حريق داخل شقة تجارية فى الموسكى، وانتقلت 3 سيارات إطفاء، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على النيران.





وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابات المختصة للتحقيق.





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