"بالرصاص" مايا دياب تصف بشاعة الوضع في لبنان

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شاركت الفنانة مايا دياب، تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، متحدثة عن نزولها المظاهرات الخاصة بالشعب اللبناني.







وكتبت "دياب"، قائله: "نزلنا على الطريق عُزَّل نبكي بيروت ونتحسّر ونطلب منهم الرحيل،قابلونا بالرصاص،اوعى بعد أي رئيس يقلن حاربوا الفساد منساعدكن،هم الفساد وهم العار وهم من دمّر كل شيء".







يذكر أن الفنانة مايا دياب، شاركت أمس صور لها أثناء تواجدها مع المتظاهرين اللبنانين مع جموع الشعوب في الشوارع وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".