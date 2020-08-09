فرنسا ترسل حاملة طائرات هليكوبتر وسفينة شحن محملة بالمساعدات إلى بيروت

الأحد 09/أغسطس/2020 - 04:37 م
بوابة الفجر
منار طارق
أرسلت فرنسا حاملة طائرات هليكوبتر وسفينة شحن محملة بالمساعدات والإمدادات إلى بيروت في الوقت الذي تنظم فيه البلاد مؤتمرا دوليا للمانحين من أجل لبنان.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان إن السفينة تأتي بالإضافة إلى ثماني رحلات جوية منذ انفجار بيروت المدمر لاحضار خبراء وعمال إنقاذ وإمدادات.

تغادر حاملة طائرات الهليكوبتر Tonnerre، التي يوجد على متنها مستشفى، اليوم الأحد ميناء طولون على الساحل الفرنسي للبحر المتوسط. وهي تحمل معدات طبية وطواقم طبية وقوى هندسية ومواد بناء ومساعدات غذائية تشمل الدقيق وأغذية الأطفال ومياه الشرب. كما ستغادر سفينة شحن محملة بالمساعدات فرنسا في الأيام المقبلة.

وقالت وزارة الخارجية إن فرنسا سترسل إجمالا 18 طنا من المساعدات الطبية بما في ذلك الأدوية واللقاحات ومستلزمات النظافة و663 طنا من المساعدات الغذائية.

و علي صعيد اخر، اوضح مسؤول كبير في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إن المساعدة الأمريكية التي تبلغ 15 مليون دولار لدعم المتضررين من انفجار مرفأ بيروت لن تكون تحت سيطرة الحكومة هناك، بل ستذهب مباشرة إلى من هم في أمس الحاجة إليها.

وفي حديثه قبيل مغادرته إلى بيروت، قال جون برسا، اليوم الأحد، إن المساعدة سيتم توجيهها إلى الجهات الطبية في الجامعة الأميركية في بيروت والجامعة اللبنانية الأميركية.

وقد قال مسؤولون أمريكيون إن الولايات المتحدة تقدم الأموال لبرنامج الغذاء العالمي من أجل وجبات طارئة لنحو 300 ألف شخص تضرروا من الانفجار في مرفأ بيروت بالإضافة إلى مجموعات طبية للطوارئ.

وفي الوقت نفسه، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن مؤتمر المانحين الدوليين الذي تنظمه باريس يهدف إلى إظهار الدعم العالمي للبنان بعد تفجير بيروت المدمر.

وقد شارك أكثر من 30 من القادة الدوليين والمسؤولين الحكوميين، اليوم الأحد، في مؤتمر الفيديو الذي نظمته فرنسا والأمم المتحدة لجمع الأموال، بما في ذلك الرئيس دونالد ترامب والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وحضر الاجتماع مسؤولون من الصين والدول الأوروبية والخليجية.

وقال ماكرون، الذي كان أول زعيم أجنبي يزور بيروت في أعقاب الانفجار، في كلمته الافتتاحية إنه من المتوقع أن تقدم تركيا وروسيا، الغائبين عن المؤتمر، المساعدة أيضًا، مضيفا ان المساعدات الطارئة ستركز على توفير الدواء والرعاية والغذاء والسكن.

وتابع "من المهم أن تذهب المساعدات بأسرع ما يمكن إلى الجهات الفاعلة العامة والخاصة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني"، تحت إشراف الأمم المتحدة.

كما دعا ماكرون السلطات اللبنانية إلى إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية أساسية لمحاربة الفساد في البلاد.

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