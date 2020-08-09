"ترامب" يوقع على مرسوما لتمديد المساعدات الاقتصادية للأميركيين

الأحد 09/أغسطس/2020 - 03:54 م
بوابة الفجر
وكالات
وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت مرسوما رئاسيا يمدد المساعدات الاقتصادية للأميركيين بعد عدم توصّل المفاوضات بين الحزبين الجمهوري والديموقراطي إلى اتفاق بشأن حزمة حوافز جديدة.


وقال الرئيس الأميركي في مؤتمر صحافي عقده في منتجع الغولف الذي يملكه في بدمينستر في نيوجيرزي "لقد ضقنا ذرعا، سوف ننقذ الوظائف الأميركية وسنقدم المساعدة للعمال الأميركيين".


ويريد الديموقراطيون الإبقاء على مساعدة بقيمة 600 دولار في الأسبوع حتى يناير على الأقل. فيما يريد الجمهوريون خفض هذا المبلغ إلى 200 دولار، خشية أن يعيق عودة العاطلين عن العمل إلى سوق العمل، لأن الكثيرين يتلقون إعانات أعلى مما كانوا يحصّلون عندما كانوا يعملون.


وهذا يعني أن ملايين الأميركيين الذين فقدوا وظائفهم منذ شهر مارس بسبب الوباء سيفقدون، على الأقل موقتًا، معونة مهمة جداً في أغلب الأحيان، في بلد تختلف فيه إعانة البطالة حسب الولاية، وحيث تتراوح مدتها بين ثلاثة وستة أشهر.


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