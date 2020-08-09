قرار مفاجئ من كارتيرون قبل مواجهة الاتحاد السكندري

الأحد 09/أغسطس/2020 - 03:32 م
كارتيرون
كارتيرون
رامي بيشاي
قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون تأجيل الإعلان عن قائمة الفريق للقاء الاتحاد السكندري إلى الغد، مثلما حدث في لقاء المصري الأخير وإعلان القائمة يوم المباراة.

ويلتقي الزمالك مع زعيم الثغر غدا الاثنين في الجولة الثامنة عشر لمسابقة الدوري المصري الممتاز باستاد برج العرب.

وكان الفريق اختتم تدريباته صباح اليوم بملعب فندق الإقامة ببرج العرب استعدادا للقاء المرتقب غدا أمام الاتحاد وشهد المران مشاركة جميع اللاعبين فيما عدا يوسف أوباما الذي يواصل برنامجه التأهيلي .

يذكر أن الفريق قد حقق الفوز في مباراته السابقة أمام المصري بهدف دون رد وطالب الجهاز الفني اللاعبين بضرورة استمرار الانتصارات وحصد الثلاث نقاط في مواجهة الاتحاد غدا.

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كارتيرون رياضة الزمالك الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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