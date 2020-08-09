مؤشر سوق البحرين المالي يصعد 0.32% بختام جلسة الأحد

الأحد 09/أغسطس/2020 - 03:26 م
سوق البحرين المالي
سوق البحرين المالي
نيفين سمير
أنهي سوق البحرين المالي،  تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع،  علي ارتفاع ، حيث ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.32% رابحاً 4.08 نقطة ليغلق عند مستوى 1292.91 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.9 مليون سهم بقيمة 348.6 ألف درهم.


 وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 17.74% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.96%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.65%، ثم قطاع الصناعة بنسبة نمو 4.71% مدفوعا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين-ألبا بنسبة 0.93%.
 
فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة انخفاض 18.48% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين الوطنية القابضة بنسبة 4.41%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 1.91% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.25%، كما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.47% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.64%.

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