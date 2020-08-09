مؤشر سوق البحرين المالي يصعد 0.32% بختام جلسة الأحد

أنهي سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.32% رابحاً 4.08 نقطة ليغلق عند مستوى 1292.91 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.9 مليون سهم بقيمة 348.6 ألف درهم.









وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 17.74% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.96%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.65%، ثم قطاع الصناعة بنسبة نمو 4.71% مدفوعا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين-ألبا بنسبة 0.93%.