وكيل "تعليم الفيوم" يتفقد مقر تظلمات طلاب الثانوية العامة بمدرسة صلاح سالم

تفقد اليوم الأحد، الأستاذ محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم، بمحافظة الفيوم، مقر تظلمات طلاب الثانوية العامة بالفيوم بمدرسة صلاح سالم الثانوية بمدينة الفيوم.





وأكد وكيل تعليم الفيوم، على أن تظلمات طلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم بامتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 20192020 تستمر لمدة (خمسة عشر يومًا) اعتبارًا من الخميس الموافق 6 أغسطس 2020، وحتى يوم الخميس الموافق 20 أغسطس 2020، على أن تبدأ إجراءات الاطلاع بالمقرات المحددة اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 9 أغسطس 2020.





وعلى من يرغب في التقدم بالتظلم ما يلي:





- سداد مبلغ (مائة جنية) عن كل مادة يرغب الطالب في تقديم التظلم بشأنها بأحد مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، ومنافذ ماكينات فوري.





- تقدم طلبات الاطلاع في المادة أو المواد المطلوب الاطلاع عليها بمدرسة صلاح سالم الثانوية بالفيوم خلف مسجد المعلمين.





- بدء تقديم الطلبات وسداد الرسوم اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 6 أغسطس 2020، بحيث يتقدم الطالب أو ولي الأمر بطلب التظلم بمقر اللجنة ( مدرسة صلاح سالم الثانوية العامة بالفيوم ) مرفقًا به إيصال السداد بالإضافة إلى صورة ضوئية من الإيصال وصورة البطاقة وصورة رقم الجلوس.





كما تفقد وكيل الوزارة مقر استلام خطابات الاطلاع (تحديد موعدًا للإطلاع على كراسة الإجابة) بمدرسة التربية الفكرية بمدينة الفيوم (خلف مدرسة النهضة الاعدادية)





حيث أشاد وكيل الوزارة بانضباط وانتظام العمل، وقدم رسالة شكر لفريق العمل بشئون الطلبة والامتحانات بالمديرية والفريق المعاون بالمديرية والإدارات التعليمية





مع أطيب الامنيات بدوام التوفيق لطلاب وطالبات الثانوية العامة.









وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.





كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن. فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".