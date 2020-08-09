قلوبنا معكم".. رسالة محبة من معتصم النهار إلى لبنان

Advertisements

حرص الفنان السوري معتصم النهار على توجيه رسالة محبة للبنان وذلك من خلال تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تدوين التغريدات تويتر.



وعلق معتصم قائلا: ‏من قلبي سلام لبيروت"لدمشق لبغداد لليمن لفلسطين لليبيا! قلوبنا اليوم مع كل شخص تضرر من هذه المأساة في بيروت وفي كل مكان على هذه الأرض، لبنان بيتي الثاني. أنا بشكر الجميع على رسائلهم واهتمامهم بسلامة عائلاتنا هنا حفظنا الله وهذا البلد الجميل. الجميع يستحقون أفضل من هيك.



وكان الفنان السوري معتصم النهار قد شارك متابعيه عبر مواقع التواصل الإجتماعي بمقطع فيديو، يكشف كيف نجا من الموت، وذلك بعد الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت، يوم الثلاثاء الماضي.



وظهر معتصم وهو يتواجد في منطقة الجميزة، عند منسق الموضة الخاص به، وظهر في الفيديو وهو جالس على أحد الكراسي وخلفه الزجاج، فيما يتحدث إليه المنسق، ليقوم معتصم عن الكرسي وبعدها بلحظات قليلة يقع الإنفجار، وينفجر الزجاج ويتناثر بشكل كبير.