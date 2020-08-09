كل ما تريد معرفته عن أحدث تصور للعام الدراسي الجديد

الأحد 09/أغسطس/2020 - 02:21 م
طلاب
طلاب
ياسمين مبروك
في ظل مرحلة التعايش مع فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، يتسائل أولياء الأمور عن أحدث تصور للعام الدراسي الجديد، بدايته، وطبيعة الدراسة، سواء أونلاين أم وجهًا لوجه.

ويرصد "الفجر"، أحدث تصور للعام الدراسي الجديد في ظل مرحلة التعايش مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

١. يبدأ العام الدراسي الجديد في 17 أكتوبر المقبل، بالتنسيق بين وزارة التربية والتعليم مع وزير التعليم العالي.

٢. تهتم وزارة التربية والتعليم، بالمحتوى الرقمي، حيث يضم المكتبة الرقمية التي تشتمل على مناهج تعليمية للصفوف من KG1 وحتى الصف الثالث الثانوي.

٣. يقوم نظام التعلم الجديد على المزج بين نظام التعلم وجهًا لوجه، والتعلم عبر الإنترنت، وتم اعتماده على نطاق واسع عبر التعليم الجامعي.

٤. تجهز الجداول الدراسية بالتكامل التام بين كل من التعليم عن بعد والتعليم بمقر الجامعة.

٥. يتم تقسيم الطلبة لمجموعات تدريسية صغيرة، ويكون الحضور في الكليات العلمية والكليات النظرية لأيام محددة، سيتم إعلانها.

٦. أقر المجلس الأعلى للجامعات، أن تبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الأول يوم السبت 17102020، وتستمر الدراسة لمدة أربعة عشر أسبوعًا تنتهي يوم الخميس 2112021.

٧. وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول من السبت 2312021 حتى الخميس 422021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

٨. تبدأ أجازة نصف العام الدراسي، من يوم السبت 622021 حتى يوم الخميس 1822021، وتستأنف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني يوم السبت 2022021، وتستمر الدراسة لمدة ستة عشر أسبوعًا تنتهي في الخميس 1062021.

٩. وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني خلال شهري يونيو ويوليو 2021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعًا لاستعراض، خطط وزارتى التربية والتعليم والتعليم الفنى والتعليم العالي للعام الدراسى 2020-2021، فى ظل جائحة كورونا، وذلك فى اجتماع حضره كل من الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى.

 وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنيّ، أنه تم الاتفاق على بدء العام الدراسى الجديد في 17 أكتوبر المقبل، وذلك بالتنسيق مع وزير التعليم العالي.

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