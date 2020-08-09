"الأعلى للجامعات" يوافق على بدء الدراسة في كلية الذكاء الاصطناعي و6 جامعات أخرى

كلية الذكاء الاصطناعي ، ينتظر الطلاب الذين أنهوا امتحاناتهم تحديد تنسيق الجامعات 2020، ومعرفة موعد بداية العام الدراسي الجديد 2020-2021 من أجل الاستعداد لدخول المعترك التعليمي، بعدما ساهم كورونا في إحداث حالة من عدم استقرار العملية التعليمية في غالبية دول العالم.





كلية الذكاء الاصطناعي





وتصدرت كلية الذكاء الاصطناعي تريند محرك البحث الشهير جوجل، وذلك بعض إدراجها ضمن الجامعات التي وافق الأعلى للجامعات على بدء العام الدراسي الجديد 2020-2021 بها، وانطلاق العملية التعليمية.





الدراسة في كلية الذكاء الاصطناعي





وأعلن المجلس الأعلى للجامعات، في جلسته الأخيرة التي حضرها وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.خالد عبد الغفار، موافقته على بدء الدراسة في كلية الذكاء الاصطناعي و6 جامعات مع بداية العام الدراسي الجديد 2020-2021.





طلاب كلية الذكاء الاصطناعي





ووافق الأعلى للجامعات على انطلاق العام الدراسي في كلية الذكاء الاصطناعي و6 جامعات أخرى، ما زاد البحث عنها، لاستعداد الطلبة التي ينتمون لأي منها، من أجل التجهيز لموعد بدء العملية التعليمية، والامتثال لكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، لتمر العملية التعليمية بشكل آمن.





كلية الذكاء الاصطناعي وبدء العام الدراسي





ونرصد في السطور التالية، الجامعات التي وافق المجلس الأعلى بحضور وزير التعليم العالي على بدء العام الدراسي الجديد 2020-2021 بها، والتي من بينها كلية الذكاء الاصطناعي في خدمة لطلابنا وأبنائنا الكرام، من أجل التخفيف عنهم.





كلية الذكاء الاصطناعي والجامعات الأخرى





1- كلية طب الأسنان جامعة السويس





2- كلية العلاج الطبيعي جامعة بنها





3- كلية طب البيطري جامعة العريش





4- كلية الحاسبات والمعلومات جامعة جنوب الوادي





5- كلية الذكاء الاصطناعي جامعة مطروح





6- كلية حاسبات وذكاء اصطناعي جامعة السادات





7- كلية إعلام جامعة المنوفية









انطلاق الدراسة في كلية الذكاء الاصطناعي





ومن المقرر، أن يبدأ العام الدراسي الجديد 2020-2021 وفق الخطة الزمنية التي أقرها "الأعلى للجامعات" يوم السبت الموافق الـ17 من أكتوبر 2020، وتستمر الدراسة لـ4 عشر أسبوعًا، على أن ينتهي الفصل الدراسي الأول يوم الخميس الموافق الـ21 من يناير 2021.





امتحانات الفصل الدراسي الأول في كلية الذكاء الاصطناعي





وقرر المجلس الأعلى للجامعات ومن بينها كلية الذكاء الاصطناعي أن تبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول 2020-2021، من السبت الموافق الـ23 من يناير 2021، وحتى الخميس الـ4 من فبراير 2021 بحسب الدراسة في كل جامعة.





امتحانات نهاية العام لـ كلية الذكاء الاصطناعي





يُذكر أن الأعلى للجامعات، أوضح في الخطة الزمنية للعام الدراسي 2020-2021، أن إجازة نصف العام تبدأ في الـ6 من فبراير وتستمر حتى الـ18 من الشهر نفسه، في كلية الذكاء الاصطناعي وبقية الجامعات، ونطلق الفصل الدراسي الثاني في الـ20 من فبراير 2021.



