محافظ الفيوم: النزول بمجموع القبول بالمدارس الثانوية إلى 250 درجة

الأحد 09/أغسطس/2020 - 01:14 م
بوابة الفجر
ريهام على
وافق الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، على النزول بمجموع القبول بمدارس التعليم الثانوي العام إلى 250 درجة كحد أدنى للقبول بالعام الدراسي الجديد 2020/2021، وذلك استجابة لمطالب أولياء الأمور، واستكمال أعداد الطلاب بمدارس الثانوي العام بالمحافظة. 

ووجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة التربية والتعليم، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن قبول جميع الطلاب الحاصلين علي الشهادة الإعدادية بمجموع 250 درجة كحد أدنى، بالأماكن الخالية بالمدارس التي لم تستوف الكثافة بمختلف مراكز المحافظة، مع الالتزام بالكثافة المقررة بالفصول طبقًا للقرارات الوزارية المنظمة لهذا الشأن. 

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا المستجد على البلاد.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد على البلاد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس " كورونا المستجد على البلاد "، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن، فيروس كورونا المستجد على البلاد، والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335 " ورقم الواتساب " 01553105105 ".

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