الأهلي يحسم مصير أحمد الشيخ

الأحد 09/أغسطس/2020 - 02:01 م
احمد الشيخ
احمد الشيخ
محمد الدمتناوي
حسم السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مصير أحمد الشيخ لاعب المارد الأحمر مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويريد فايلر الإبقاء على أحمد الشيخ خلال الفترة المقبلة، بسبب مستوياته الجيدة التي يقدمها خلال الفترة الماضية، واعتماد فايلر على اللاعب خلال المباريات في الدوري المصري.

وتلقى أحمد الشيخ أكثر من عرض خلال الأيام الماضية، كان أبرزهم نادي بيراميدز، ورحب اللاعب بالخروج، لكن طلب حسم مصيره مع المارد الأحمر قبل مناقشة تلك العروض.

ومن جانبه أعلن النادي الأهلي عن جاهزية أحمد الشيخ للقاء إنبي، بعد الإصابة الأخيرة التي تعرض لها في كدمة في ركبته.

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