ضبط 4 سائقين لخطفهم شخصا وإكراهه على توقيع إيصال أمانة

تمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن المنوفية، من ضبط 4 سائقين عقب قيامهم بخطف شخص وإكراهه على توقيع إيصال أمانة.





وتبلغ لمركز شرطة الباجور بمديرية أمن المنوفية من (مالك محل أدوات كهربائية - مُقيم بدائرة المركز) بحضور (4 أشخاص) إلى منزله وإقتياد والده ( مزارع ) داخل مركبة "توك توك" وهربوا بـه بإتجاه إحدى القرى بدائرة المركز.





وتم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة ( عدد 4 سائقين - مُقيمين بإحدى القرى بدائرة المركز ).. وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية أسفرت عن ضبطهم وبصحبتهم المجنى عليه حال إستقلالهم (مركبة "توك توك" - ملك أحد المتهمين - بالقرية محل إقامتهم) وبحوزة أحدهم (سلاح أبيض "سكين").





وبمواجهة المتهمين إعترفوا تفصيليًا بإرتكابهم الواقعة وقرروا بسابقة سرقة مركبة "التوك توك" الخاصة بأحدهم وإعتقادهم بقيام نجل المجنى عليه بسرقتها فتوجهوا إلى منزله وعقب علمهم بعدم تواجده قاموا بإقتياد المجنى عليه لإكراهه على توقيع إيصال أمانة بقيمة مركبة "التوك توك".





وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





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وفي سياق آخر، تحقيقًا للربح السريع، أقدم عاطل بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل مسكنه بمنطقة البدرشين بالجيزة، فسقط في قبضة رجال المباحث، وقررت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حجزه ٢٤ ساعة، لحين ورود التحريات.





ووجهت النيابة العامة، للعاطل تهمه التنقيب عن الآثار خلسة داخل منزله، فيما أمرت بالتحفظ على أدوات الحفر.





ونجح ضباط قسم شرطة البدرشين التابع لمديرية أمن الجيزة، من ضبط عاطل حاول التنقيب عن الآثار داخل مسكنه بدائرة القسم.





كانت البداية بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة البدرشين تفيد قيام "أحمد. م.أ" عاطل بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزله بدائرة القسم،.





بعد التأكد من صحة المعلومات الواردة وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال ضباط مباحث قسم البدرشين من ضبط المتهم واقتياده إلى القسم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.