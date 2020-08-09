كارتيرون يوافق على رحيل ثلاثي الزمالك

الأحد 09/أغسطس/2020 - 12:31 م
كارتيرون
كارتيرون
علي خلاف
تترقب جماهير وعشاق نادي الزمالك، مصير الراحلين عن القلعة البيضاء، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية، بناءا على رؤية المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، وذلك الصفقات الجديدة التي أعلن عنها مجلس إدارة الأبيض.

استقر المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، على قائمة الراحلين عن صفوف القلعة البيضاء، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

وتتضمن قائمة الراحلين عن صفوف الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، عمر السعيد والمهاجم الكونغولي كابونجو كاسونجو ولاعب الوسط محمد حسن.

وفي نفس السياق طلب المدرب الفرنسي إعارة المدافع الصاعد محمد عبد السلام للحصول على فرصة أكبر من المشاركة، في بطولة الدوري المصري.

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