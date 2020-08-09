آخر تطورات أزمة رمضان صبحي في الأهلي

الأحد 09/أغسطس/2020 - 11:57 ص
رمضان صبحي
رمضان صبحي
علي خلاف
تبحث جماهير وعشاق النادي الأهلي، إنهاء صفقة إنتقال رمضان صبحي لاعب الفريق الكروي الأول بنادي هيدرسفيلد الإنجليزي، نهائيا إلى القلعة الحمراء.

اقترب مسؤولو النادي الأهلي، من حسم صفقة رمضان صبحي لاعب الفريق الكروي الأول بنادي هيدرسفيلد الإنجليزي، نهائيا، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

من جانبه كشفت قناة "الأهلي" الرسمية، أمس السبت، عن اقتراب مجلس محمود الخطيب، من حسم مصير رمضان صبحي الجناح الدولي لمنتخب مصر، من هيدرسفيلد الإنجليزي، خلال الساعات القلية المقبلة.

وقالت قناة "الأهلي" منذ قليل: "ترقبوا خبرا سارا بخصوص رمضان صبحي، خلال الساعات المقبلة".

الجدير بالذكر أن رمضان صبحي انتقل، إلى صفوف الأهلي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد قبل أن يتم في يوليو الماضي تمديد إعارته لموسم إضافي 2019/2020 مقابل مليون و600 ألف جنيه إسترليني.

أخبار تهمك

مفاجآت جديدة في كارثة بيروت بعد اعتراف الجهة المالكة لشحنة الأمونيوم

منذ حوالي 3 ساعات

تصريح غريب من كيكي سيتين بعد الصعود لربع نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 5 ساعات

آخر تطورات أزمة رمضان صبحي في الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ: لم أحسن اختيار أصدقائي

منذ حوالي 18 ساعة

الخطيب يتدخل بنفسه لحسم صفقة القرن للأهلي

منذ أقل من ساعتين

موقف ليونيل ميسي من مباراة برشلونة وبايرن ميونيخ

منذ نصف ساعة

مدافع بايرن ميونيخ: لن نختبيء من ميسي

منذ ساعة و 16 دقيقة

أمن الدولة اللبناني يفجر مفاجأة مدوية بشأن انفجار بيروت

منذ حوالي 22 ساعة

نجوم ريال مدريد يفتحون النار على هازارد

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل.. بيرلو يقود الثورة ويستغني عن 9 نجوم في يوفنتوس

منذ أقل من ساعتين

جاتوزو يوجه نصيحة لبيرلو بعد قيادة يوفنتوس

منذ ساعة و 22 دقيقة

مفاجأة.. ريال مدريد يجهز لسيناريو رحيل زيدان

منذ ساعتين و 22 دقيقة

سر استبعاد صالح جمعة من تدريبات الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

لجنة مكافحة كورونا تزف بشرى سارة عن اللقاح المنتظر

منذ أقل من ساعتين

برشلونة يكشف عن خطورة إصابة ميسي

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة تبادلية بين برشلونة ومانشستر سيتي

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:41 ص

مفاجآت جديدة في كارثة بيروت بعد اعتراف الجهة المالكة لشحنة الأمونيوم

موقف ليونيل ميسي من مباراة برشلونة وبايرن ميونيخ

12:22 م

لجنة مكافحة كورونا تزف بشرى سارة عن اللقاح المنتظر

11:09 ص

عاجل.. تركي آل الشيخ: لم أحسن اختيار أصدقائي

06:43 م

عاجل.. بيرلو يقود الثورة ويستغني عن 9 نجوم في يوفنتوس

11:01 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى