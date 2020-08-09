آخر تطورات أزمة رمضان صبحي في الأهلي

تبحث جماهير وعشاق النادي الأهلي، إنهاء صفقة إنتقال رمضان صبحي لاعب الفريق الكروي الأول بنادي هيدرسفيلد الإنجليزي، نهائيا إلى القلعة الحمراء.





اقترب مسؤولو النادي الأهلي، من حسم صفقة رمضان صبحي لاعب الفريق الكروي الأول بنادي هيدرسفيلد الإنجليزي، نهائيا، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.





من جانبه كشفت قناة "الأهلي" الرسمية، أمس السبت، عن اقتراب مجلس محمود الخطيب، من حسم مصير رمضان صبحي الجناح الدولي لمنتخب مصر، من هيدرسفيلد الإنجليزي، خلال الساعات القلية المقبلة.





وقالت قناة "الأهلي" منذ قليل: "ترقبوا خبرا سارا بخصوص رمضان صبحي، خلال الساعات المقبلة".





الجدير بالذكر أن رمضان صبحي انتقل، إلى صفوف الأهلي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد قبل أن يتم في يوليو الماضي تمديد إعارته لموسم إضافي 2019/2020 مقابل مليون و600 ألف جنيه إسترليني.



