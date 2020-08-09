ضبط شخص لقيامه بتزوير مستندات رسمية للحصول على تأشيرة

تمكنت الإدارة العامة، لمباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بتزوير مستندات رسمية للحصول على تأشيرة إقامة دائمة بإحدى الدول الأجنبية.





بداية الواقعة، تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بتقدم أحد المواطنين للجهات المختصة طالبًا التصديق على شهادتى ميلاد بإسم شخص آخر بصفته وكيلًا عنه ( يشتبه فى كونهما مزورين).





وبإنتقال إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالتنسيق ومسئولى الجهة المشار إليها أمكن ضبطه، وتبين تقدمه للجهة طالبًا تحديث التصديق على عدد إثنان صورة قيد ميلاد بإسم ( شخص مصرى الجنسية ) مثبت بخانة بيانات الأم أنها تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، وبفحص الشهادتين المشار إليهما فنيًا تبين ( وجود آثار محو ميكانيكى بموضع جنسية الأم وإضافة إسم الدولة الأجنبية، وأن الشهادتين ممهورتين بأختام شعار الجمهورية المقلدة بإستخدام طابعة كمبيوتر، وعليهما طابعى دمغة رسوم تصديق مقلدين).





وبتطوير مناقشة المذكور أقر بعدم علمه بكون الشهادتين مزورتين وأنه تحصل عليهما من زميل له للتصديق عليهما وذلك لتقديمها لسفارة الدولة الأجنبية.





وبتكثيف التحريات الميدانية وجمع المعلومات أمكن تحديد الأخير وضبطه وتبين قيامه بإستخراج شهادتى ميلاد صحيحتين بإسمه وتلاعب فى خانة بيانات جنسية الأم لإثبات أن والدته المتوفاة (تحمل جنسية الدولة الأجنبية)، وتقدم بهما لمسئولى سفارة الدولة الأجنبية بالبلاد للحصول على تأشيرة إقامة دائمة بتلك الدولة معززًا طلبه بكون والدته تحمل تلك الجنسية، إلا أن مسئولى السفارة تشككوا فى أمر تلك الشهادات لعدم تطابق التوقيعات وطلبوا منه إعادة تحديث التصديق عليها (حيث كلف الأول بذلك ) إلا أنه إنكشف أمره.





وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة على النحو المشار إليه بقصد الحصول على إقامة دائمة بالدولة الأجنبية لرغبته فى المشاركه فى أعمال تجارية بذات الدولة.





وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





الأموال العامة" تضبط قضيتي اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية في مجال مكافحة جرائم الاتجار في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة، وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (2) قضية "إتجار بالنقد الأجنبي - تحويلات مالية غير مشروعة".









وضبط فيهما "شخصان" بنطاق محافظتي "الجيزة، الدقهلية"، وبلغ إجمالي المبالغ المضبوطة فيها (9 آلاف جنيه مصري) وعملات أجنبية بما يعادل (20095 جنيه مصري) تم ضبطها نقديًا، وكذا عملات أجنبية بما يعادل (1763750 جنيه مصري) تم ضبطها مستنديًا.









جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال ضبط الجرائم التي تتعلق بالمال العام واستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية





وفي سياق آخر، نجحت القوات الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من إعادة دراجة نارية وهاتف محمول قبل الإبلاغ عن واقعتي السرقة.





وتعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج "له معلومات جنائية"، حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"، وبحوزته (هاتف محمول "مجهول المصدر"- سلاح أبيض "كتر").









وبالكشف الفني على الدراجة النارية المضبوطة بحوزته تبين أنها مقيدة بإسم آخر بدائرة قسم شرطة المرج "غير مبلغ بسرقتها".









وبمواجهته اعترف بسرقة الدراجة النارية بدائرة قسم شرطة المرج بأسلوب "توصيل الأسلاك " وقيامه بالتخلص من اللوحات المعدنية الخاصة بها بإلقائها بالطريق العام، وأضاف بأن الهاتف المحمول المضبوط بحوزته من متحصلات واقعة سرقه بالإكراه بدائرة قسم شرطة الزيتون تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزته.









وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماه بالسرقة، وأضافا بأنهما كانا في سبيلهما للإبلاغ.







