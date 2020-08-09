أشرف زكي يحتفل بعيد ميلاد ابنته ويوجهأجمل ما في مشوارى".. أشرف زكي يحتفل بعيد ميلاد ابنته

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حرص الفنان أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية على تهنئة نجلته مايا بعيد ميلادها، وقام بتوجيه رسالة مليئة بالحب لها، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشر أشرف زكي صورة جمعته بإبنته، وعلق عليها قائلاً :" أسعد يوم ف حياتي هو عيد ميلاد مايا هي عمرى هي حياتي هي أجمل ما في مشواري هي وطبعًا مريم كل ثانية وانتى بخير وسعادة وأمان".



وفي سياق آخر شارك أشرف زكي في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسلي" فرصة تانية"، "ليالينا 80"،"لما كنا صغيرين"، وحقق من خلالهم نجاحًا كبيرًا.

وخيانته لها.



والجدير بالذكر أن مسلسل "فرصة تانية" من ﺇﺧﺮاﺝ مرقس عادل، ﺗﺄﻟﻴﻒ مصطفى جمال هاشم، معالجة درامية محمد سيد بشير، بطولة ياسمين صبري، أحمد مجدي، آيتن عامر، هبة مجدي، دياب، محمود البزاوي.