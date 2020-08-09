بمستهل التعاملات .. ارتفاع مؤشر سوق البحرين المالي بنسبة 0.14%

إستهل سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 0.14% رابحاً 1.76 نقطة ليصل إلى مستوى 1290.59 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.3 مليون سهم بقيمة 97 ألف درهم.







