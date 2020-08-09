بمستهل التعاملات .. ارتفاع مؤشر سوق البحرين المالي بنسبة 0.14%

الأحد 09/أغسطس/2020 - 10:56 ص
سوق البحرين المالي
سوق البحرين المالي
نيفين سمير
إستهل سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 0.14% رابحاً 1.76 نقطة ليصل إلى مستوى 1290.59 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.3 مليون سهم بقيمة 97 ألف درهم.


 وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 7.47% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.48% ، وأعلنت شركة إنفستكورب عن نتائجها المالية للأشهر الإثنى عشر المنتهية في 30 يونيو لعام 2020، وبلغ صافي الخسائر 165 مليون دولار للسنة المالية 2020 مقابل صافي ربح 131 مليون دولار للسنة المالية 2019، وبلغ نصيب السهم من الخسائر 2.57 دولار مقارنة بربحية 1.47 درهم خلال فترة المقارنة، وبلغ إجمالي الخسارة العائد إلى أسهم الشركة الأم 210 مليون دولار مقابل صافي أرباح 124 مليون درهم.

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