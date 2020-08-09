كيبروتو يغيب عن لقاء موناكو لألعاب القوى لإصابته بكورونا

أكد العداء الكيني كونسيسلوس كيبروتو بطل العالم وحامل الذهبية الأولمبية في سباق ثلاثة آلاف متر موانع أنه أصيب بفيروس كورونا المستجد وأنه سيغيب جراء ذلك عن لقاء موناكو ضمن الدوري الماسي لألعاب القوى الجمعة المقبل.





وقال كيبروتو (25 عاما) إن حالته ممتازة وإنه كان يستعد للمشاركة في اللقاء أملا في تسجيل رقم قياسي عالمي جديد وتحطيم الرقم الحالي الذي يحمله حاليا القطري سيف سعيد شاهين المولود في كينيا وهو سبع دقائق و53.63 ثانية.





وقال العداء الكيني عبر انستجرام:" عالمنا يواجه تحديات في هذه الفترة وعلى الجميع تحمل مسؤولياتهم".





وأضاف كيبروتو:" للأسف جاءت نتيجة فحصي في إطار الاستعداد للقاء موناكو إيجابية ومن ثم لا يمكنني المشاركة في لقاء الدوري الماسي بموناكو يوم 14 أغسطس".





وأردف:" لا أعاني من أي أعراض وأنا فعليا في حالة ممتازة وكنت أخطط لتحطيم الرقم القياسي العالمي الذي ظل بعيدا عن كينيا لمدة طويلة".





وأفضل زمن سجله كيبروتو حتى الآن هو ثماني دقائق و0.12 ثانية.





وبعد انطلاق الموسم في موناكو في 14 أغسطس الجاري ستقام لقاءات في ستوكهولم ولوزان وبروكسل، روما، نابولي والدوحة إضافة إلى لقاء لم يحدد مكانه بعد في الصين.





وألغيت في وقت سابق لقاءات الدوري الماسي في يوجين ولندن وباريس والرباط وجيتسهيد وشنجهاي بسبب الأزمة الصحية العالمية للفيروس سريع الانتشار.



