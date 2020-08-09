غدا.. ورشة عمل "الكشاف العربي للاستشهادات المرجعية" بجامعة حلوان

الأحد 09/أغسطس/2020 - 10:46 ص
بوابة الفجر
اية حمروشي
تنظم وحدة دعم البحث العلمي بجامعة حلوان، ورشة عمل بعنوان الكشاف العربي للاستشهادات المرجعية وذلك استكمالًا لسلسلة ورش العمل التي تنظمها الوحدة بهدف النهوض بالبحث العلمي ومخرجاته ما يسهم في رفع تصنيف الجامعة محليا وعالميا، وهي تعد أول ورشة عمل مخصصة للباحثين بالكليات النظرية والمهتمين بالنشر العلمي باللغة العربية. 

يأتي ذلك برعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان والأستاذة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الأستاذ الدكتور محمد القصاص مدير وحدة دعم البحث العلمي بالجامعة.

ويحاضر في ورشة العمل الأستاذ الدكتور علي سليمان مدير وحدة تطوير البحث العلمي بجامعة طنطا.

واوضح الاستاذ الدكتور محمد القصاص أن ورشة العمل تتضمن استعراض كيفية وأهمية استخدام الكشاف العربي للاستشهادات المرجعية، وكيفية البحث في قواعد البيانات باللغة العربية، والوصول إلى النص الكامل الموثوق به، وكذلك كيفية تحليل النتائج بصورة مرئية.

هذا وتعقد فعاليات ورشة العمل غدا الاثنين الموافق ١٠ أغسطس ٢٠٢٠ في تمام الساعة ١٢ ظهرا من خلال تطبيق زووم.


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