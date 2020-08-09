ارتفاع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت في مستهل جلسة الأحد

الأحد 09/أغسطس/2020 - 10:42 ص
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير

إستهلت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع،  علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.51% رابحاً 25.520 نقطة ليصل إلى مستوى 5035.31 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.65% رابحاً 35.630 نقطة ليصل إلى مستوى 5520.55 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.13% رابحاً 5.250 نقطة ليصل إلى مستوى 4078.05 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.09% رابحاً 3.630 نقطة ليصل إلى مستوى 4058.02 نقطة ، وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 97.9 مليون سهم بقيمة 11.1 مليون دينار كويتي عبر 2958 صفقة


 وصعدت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 5.66%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.73%، تلاه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.41%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.58%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.39%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.25%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.05%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 1.04%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.76%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.02%.

 
وجاء سهم شركة دار الثريا العقارية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة ببورصة الكويت بارتفاع نسبته 9.16%، يليه سهم الشركة الوطنية للخدمات البترولية بنسبة 7.84%، ثم سهم شركة التخصيص القابضة بنسبة 7%، فيما تصدر سهم شركة سنام العقارية القائمة الحمراء بانخفاض قدره 4.93% ثم سهم شركة آسيا كابيتال الاستثمارية بنسبة 4.52%، ثم سهم شركة السينما الكويتية الوطنية بنسبة 4%.
 

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