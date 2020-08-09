ارتفاع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت في مستهل جلسة الأحد





إستهلت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.51% رابحاً 25.520 نقطة ليصل إلى مستوى 5035.31 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.65% رابحاً 35.630 نقطة ليصل إلى مستوى 5520.55 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.13% رابحاً 5.250 نقطة ليصل إلى مستوى 4078.05 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.09% رابحاً 3.630 نقطة ليصل إلى مستوى 4058.02 نقطة ، وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 97.9 مليون سهم بقيمة 11.1 مليون دينار كويتي عبر 2958 صفقة









وصعدت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 5.66%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.73%، تلاه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.41%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.58%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.39%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.25%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.05%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 1.04%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.76%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.02%.



