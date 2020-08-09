4 حالات جديدة مصابة بكورونا في الدوري المصري

الأحد 09/أغسطس/2020 - 10:41 ص
الدوري المصري
الدوري المصري
وكالات
كشف رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة المصري، محمد سلطان، عن ظهور حالة إيجابية واحدة فقط لفيروس كورونا بفريق أسوان، عقب المسحة التي خضع لها الفريق قبل يوم واحد.

قال محمد سلطان في تصريحات تليفزيونية لقناة صدى البلد، اليوم الأحد: "طبيب الفريق قام بعزله منذ 5 أيام، بعد ظهور بعض الأعراض عليه مؤخراً".

وأوضح: "المسحة التي خضع لها فريق مصر المقاصة أظهرت عن ظهور 3 حالات أعراضهم بسيطة، وتم عزلهم بالفعل، ليصل العدد إلى 4 حالات إصابة بفيروس كورونا جديدة".

وتابع:" لم نناقش حتى الآن أمر حضور الجماهير مباريات نصف نهائي البطولات الأفريقية لأندية الأهلي والزمالك وبيراميدز، بسبب تفشي كورونا".

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