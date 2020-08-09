تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الصين

أعلنت اللجنة الصحية الوطنية في الصين، اليوم الأحد، عن تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وكشفت اللجنة الصحية الصينية، أن العدد يشمل 8 حالات وافدة من الخارج، مقارنة مع 6 حالات في اليوم السابق.

وغادر زهاء 45 شخصا المستشفيات، أمس السبت، ولا يزال 817 شخصا مصابا بالفيروس يتلقون العلاج، منهم 43 في وضع صحي خطير.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات في الصين منذ تفشي الوباء فيها 84619 ، بينما لا يزال عدد الوفيات بمرض كوفيد-19 دون تغيير عند 4634.