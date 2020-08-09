باريس سان جيرمان يحسم موقفه من ضم رونالدو

الأحد 09/أغسطس/2020 - 07:58 ص
بوابة الفجر
علي خلاف


تحدثت  تقارير صحفية حقيقة، عن اهتمام مسؤولي باريس سان جيرمان بضم البرتغالى كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

انتقال رونالدو إلى باريس سان جيرمان

ونشرت شبكة "ESPN" تقريرا أكدت خلاله أن النادى الفرنسى يفضل أن يجدد عقود نجميه كيليان مبابى ونيمار عوضا عن ضم النجم الذى حاول ضمه قبل سنوات.

ويمتد عقد الثنائى مبابى صاحب الـ21 عاما ونيمار صاحب الـ28 عاما مع سان جيرمان حتى صيف 2022، في ظل اهتمام ريال مدريد بضم الأول وبرشلونة بالتعاقد مع الثاني.

من جانبه أوضحت تقارير صحفية، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، اقترب من الانضمام إلى سان جيرمان أكثر من مرة، وأبدى النادي الباريسى اهتماما قويا للغاية بضم مهاجم يوفنتوس الإيطالي بعد تتويج ريال مدريد بلقب دورى أبطال أوروبا عام 2014.

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