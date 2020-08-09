سموحة يفاوض نجم الإنتاج الحربى

الأحد 09/أغسطس/2020 - 07:53 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي


يرغب نادي سموحة، في التعاقد مع محمود البدري لاعب نادي الإنتاج الحربي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويريد سموحة برئاسة فرج عامر، التعاقد مع محمود البدري في صفقة انتقال حر، في ظل انتهاء عقده مع الإنتاج الحربي.

حيث أشارت بعض التقارير الصحفية، أن اللاعب قرر حسم مصيره مع الإنتاج الحربي، حتى نهاية الموسم، بعد علمة من قبل وكيل أعماله عن وجود اهتمام من قبل بيراميدز في التعاقد معه.

وترغب إدارة الإنتاج الحربي، في تجديد عقد اللاعب خلال الفترة المقبلة، من أجل بقاء اللاعب في صفوف الفريق بعد اهتمام العديد من الأندية بضمه.

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